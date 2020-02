Prendetevi sette minuti per guardare Hair Love, il corto animato premiato agli Oscar

13 February 2020 – 17:56

Sono meno di sette minuti, apparentemente su un argomento piuttosto frivolo. Eppure Hair Love, il corto animato che ha vinto nella categoria dedicata agli Oscar 2020, è un concentrato di tenerezza e commozione. Ora lo si può vedere anche nella sua versione completa online. Diretto da Matthew A. Cherry, è frutto di una straordinaria campagna di donazioni: il progetto, infatti, è stato messo su Kickstarter nel 2017 per raccogliere finanziamenti, ma il crowdfunding ha superato di gran lunga il traguardo designato dei 75mila dollari, sfondando il tetto dei 300mila. Nel marzo 2019, poi, Sony Animation ha annunciato di aver acquisito il piccolo capolavoro per distribuirlo e mostrarlo nelle sale prima di film come Angry Birds 2 e Jumanji: The Next Level.

La storia ruota attorno a una ragazzina afroamericana e ai suoi capelli indomabili. Ma soprattutto rappresenta la sfida di un padre che, da solo, deve combattere quella chioma per rendere la figlia il più carina possibile in vista di un appuntamento tosto quanto importante: la visita in ospedale alla moglie/mamma, a sua volta calva per via dei trattamenti per combattere il cancro.

I capelli, in questo caso, diventano quindi veicolo di diversi significati: da una parte sono l’identità afroamericana, che proprio attraverso le acconciature esprime un orgoglio indomabile; dall’altra, si fanno metafora del rapporto fra la figlia, che vuole prendersi cura dei propri capelli, e la madre, che li ha persi per via della chemioterapia. Ma sono anche un modo per rappresentare la tenerezza padre–figlia. Cherry ha dichiarato che ha creato Hair Love proprio per rappresentare un papà di colore al di là degli stereotipi, dato che spesso i media li rappresentano assenti o noncuranti. A dare la voce alla madre è l’attrice Issa Rae (Insecure, The Hate U Give).

