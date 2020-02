I creator di Vsauce rispondono alle domande scientifiche più cercate su Google

13 Febbraio 2020 – 18:03

La realtà è complicata e su numerosi argomenti scientifici e filosofici non abbiamo le risposte. Molte persone le cercano anche sul canale Vsauce, che conta oltre 15 milioni di iscritti su YouTube e ha sua volta generato canali gemelli: una vera e propria potenza sulla piattaforma di proprietà di Google, sono il posto giusto per approfondire numerosi fenomeni legati al nostro pianeta, ma anche alla psiche umana (nel format Mind Field, ad esempio).

Nel video qui sopra Michael, Kevin, e Jake (rispettivamente da Vsauce 1,2 e 3) rispondono alle 100 domande a carattere scientifico che le persone cercano maggiormente su Google. È il momento giusto per scoprire quante calorie ci sono in una banana (102, sapevate?), oppure avere un parere da esperti su combattere l’acne.

Alcune quesiti dei googlers non hanno una risposta univoca: a “quanti paesi esistono al mondo?” il Dipartimento di Stato americano ha una risposta diversa rispetto a quella che potrebbero dare stati mediorientali o asiatici.



Fonte: Wired