Elly Schlein ha fatto coming out, ma la notizia non era quella

13 February 2020 – 11:43

Elly Schlein ospite su La7 il 12 febbraio 2020Se ti fanno una domanda, rispondere è cortesia. Ed Elly Schlein è molto cortese: a Daria Bignardi ha risposto sulla sua attuale situazione sentimentale. Un passaggio breve, leggero e al contempo profondo, elegante e normale come normale dev’essere parlare, se lo si desidera, della propria condizione affettiva. Non una parola in più, non una di meno. Detto questo, dei quasi venti minuti in cui è stata ospite all’Assedio, sui media di oggi non rimane altro che quel breve passaggio.

Domanda: dal punto di vista di una luminosa leadership nascente come quella dell’ex parlamentare europea, di cui ho scritto qui nel dettaglio, è un bene o un male? Risposta: in molti paesi sarebbe semplicemente un dato di fatto. In Italia diventa immediatamente uno strumento di banalizzazione politica. Perfino da chi non pensa di banalizzare: mutilare quella lunga intervista a quei pochi secondi conclusivi, certo molto intensi ma evidentemente marginali su tutto quel che era stato detto, è già un modo di non raccontare per intero una nuova protagonista della scena politica.

Ho rivisto per intero l’intervento della neovicepresidente della regione Emilia-Romagna. Ce n’erano di temi, da recuperare. Parole “notiziabili”, da titolo, insomma: la fatica con i renziani, l’opinione sul governo ConteBis, che dovrebbe cominciare a fare delle cose “per le vite delle persone”. Ancora: le ragioni dell’abbandono ai dem, legate alle politiche dell’ex sindaco di Firenze, dal Jobs Act alla riforma costituzionale, “che hanno procurato una rottura profonda coi nostri mondi di riferimento, e quindi ci siamo ricongiunti con il fuori”. Soprattutto, il suo futuro e la sua collocazione politica: “Sto con chi aspetta di ricostruire una casa progressista, ecologista e femminista che abbia una visione chiara del futuro, che dica parole coraggiose e che faccia capire alle persone cosa vogliamo fare sull’emergenza climatica e sociale. Le persone si stanno mobilitando fuori della politica”.

Una visione alta ma al contempo bassa, nel senso di legata alla realtà, ai problemi e al territorio. Eppure di Elly Schlein oggi su tutti i giornali e i siti di news se ne parla perché ha detto di stare con una ragazza e di aver amato molti uomini e molte donne. Con un’operazione come sempre scivolosa: quella che rischia di avvolgere con la sfera intima l’intera progettualità pubblica. E questa, qualsiasi fosse stata la sua risposta e ovviamente ben oltre il lato affettivo, è un’altra sfida con cui la 34enne dovrà misurarsi: il suo carisma e la sua empatia sono evidenti, forti, illuminanti, unici nella terra desolata di un paese massacrato dalle classi dirigenti telecomandate del Movimento 5 stelle. Ma il sistema mediatico tenterà, perfino in buona fede, di incastrarla negli aspetti riservati, di sfruttare il personaggio Schlein per asfissiare la persona Schlein e soprattutto la sua agenda. Che è poi quella che dovrebbe interessarci più di ogni altra cosa, dopo anni di iperpersonalizzazione. L’agenda politica: quali sono le priorità e come le affrontiamo concretamente.

Ancora: c’è stato il passaggio sulle sardine, e la sua opinione sulle mobilitazioni degli ultimi mesi, la necessità per le piazze di “riallacciare i fili con la politica, perché le giuste istanze che portano avanti non arriveranno nei luoghi dove si decide davvero. Ma soprattutto la politica deve chiedersi come riallacciare questi fili”. E in particolare quello centrale sui decreti sicurezza: se lei fosse segretaria del Pd, ha detto, quei provvedimenti non esisterebbero più, “dovrebbero essere stati cancellati da subito: la sicurezza la portano solo nel nome. Il primo smantella il sistema di accoglienza diffuso. Chi ha scritto quei decreti è l’unico che vorrebbe fare dell’accoglienza un business”. Senza dimenticare un altro momento, quello sulle leadership femminili e del sessismo in politica, frutto della cultura patriarcale che sottorappresenta le donne nei luoghi decisionali.

Parole forti, nette, chiare, frontali. Che però non si vedono da nessuna parte. Zero assoluto. Cercando Elly Schlein su Google News, stamattina escono i seguenti titoli: “Elly Schlein, il coming out della vicepresidente dell’Emilia: Ho amato uomini e donne”; “Elly Schlein: sto con una ragazza e sono felice”; “Elly Schlein in diretta tv: Ho amato uomini e donne, ora sto con una ragazza e sono felice”; “Il coming out della sardina emiliana: “Ho amato molti uomini e donne”. E così via. Da quella lunga e significativa intervista il sistema mediatico italiano ha riproposto a martello ai propri lettori e utenti solo quel passaggio. Importante, certo, politico pure quello, immaginabile per un’intervista di Daria Bignardi, ma onestamente riduttivo per chi guarda quelle clip o quei servizi in cerca di contenuti, pensando che non ce ne siano oltre il lato personale. Invece ce n’erano, eccome. Ma non sono stati raccontati.

