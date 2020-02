Windows 10 Insider Preview: riecco la 20H1

12 Febbraio 2020 – 19:47

Distribuita da Microsoft una nuova build di Windows 10 20H1 agli Insider presenti nello Slow Ring: l’update semestrale pian piano si avvicina.

Fonte: Punto Informatico