Nintendo apre le lounge Switch per giocare a Zelda e Super Mario in aeroporto

12 February 2020 – 11:25

(Foto: Nintendo)Una lunga attesa per una coincidenza per un volo? Quale migliore modo per impegnare il tempo in aeroporto se non quello di una bella sessione di gioco con Nintendo Switch, una collezione di titoli popolari? E magari, al contempo, la possibilità di ricaricare lo smartphone e ricevere piccoli gadget in regalo? Questa è l’idea delle lounge targate Nintendo che il colosso giapponese vuole aprire negli aeroporti.

Le salette saranno aperte, ovvero senza muri né porte, e saranno allestite inizialmente in quattro aeroporti statunitensi. Nell’ordine, al Dulles International Airport (che già ha una lounge per il gioco, chiamata Gameway), al Tacoma International Airport, all’O’Hare International Airport e infine al Dallas Love Field Airport. Saranno pronte tra metà febbraio e fine marzo.

I titoli a disposizione sono tra i più noti: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey e Super Mario Party. Si potranno giocare sia in modalità portatile, ovvero con la console stand-alone o con quella docked collegata a una tv. Inoltre, si potrà provare anche la Nintendo Switch Lite, esclusivamente votata al gioco in mobilità.

Mentre si gioca si può ricaricare lo smartphone collegandolo alle varie prese di corrente della lounge e ci sarà un negozio per acquistare Nintendo Switch, Switch Lite e i giochi. Le console non si potranno ritirare subito ma saranno spedite a casa. Tuttavia avrebbe avuto molto più senso un ritiro immediato, per continuare a giocare durante il volo. In aggiunta si riceveranno alcuni omaggi: una custodia, una protezione plastica per la valigia stile Nintendo e un buono per la catena americana Target pari a 10 dollari (9 euro) circa, per almeno 75 dollari (65 euro) di spesa. Ad ogni modo, un’idea interessante e divertente, che farà di sicuro piacere a viaggiatori piú piccoli, ma anche ai piú navigati.





