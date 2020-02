MWC 2020 cancellato per il coronavirus: ufficiale

12 Febbraio 2020 – 22:48

GSMA annuncia la cancellazione del Mobile World Congress 2020: troppi i timori per la diffusione del coronavirus, la fiera non andrà in scena.

