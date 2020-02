Mille paesaggi mozzafiato di Google Earth che puoi usare come desktop (gratis)

12 February 2020 – 12:14

Google Earth mette a disposizione gratuitamente 1.000 nuove immagini satellitari dei paesaggi più belli della Terra. Le foto si potranno scaricare, per essere usate come desktop, o visualizzate con una speciale estensione sul web.

Partiamo da quest’ultima. Earth View from Google Earth, questo il nome dell’estensione, è disponibile nel Chrome Web Store e permette di visualizzare una nuova immagine ogni volta che l’utente deciderà di aprire una nuova scheda del browser. Dalla scheda sarà possibile accedere a una mappa, che evidenzierà le immagini collocandole nella posizione dove sono state scattate. La cartina fornisce anche un filtro di colore,che permette all’utente di cercare le immagini a seconda della sfumatura desiderata.

La cartina permette di filtrare più di 2.500 visualizzazioni della Terra per colore o regione (fonte Google Earth)Le immagini si possono scaricare gratuitamente per essere impostate, per esempio, come sfondo del proprio desktop. Google fa sapere che la qualità è alta e adattabile anche agli schermi di ultima generazione.

“Oggi stiamo apportando il nostro più grande aggiornamento a Earth View aggiungendo più di 1.000 nuove immagini alla raccolta, portando il totale a oltre 2.500 paesaggi sorprendenti”, Gopal Shah, product manager di Google Earth sul blog della società: “Le immagini aggiornate presentano più posizioni in tutto il mondo ed è ottimizzata per gli schermi ad alta risoluzione di oggi, con colori più luminosi, immagini più nitide e risoluzioni fino a 4K”.



Secondo Google queste foto dovrebbero anche spingere gli utenti a preoccuparsi maggiormente della salvaguardia dell’ambiente. Nella gallery in alto ne abbiamo selezionati alcuni.

