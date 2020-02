Le novità sul film Cluedo, con Ryan Reynolds

12 February 2020 – 11:31

Il gioco da tavolo Cluedo, in cui bisogna individuare assassino, luogo e arma del delitto (ambientato in una misteriosa magione), è popolarissimo fin dal 1949, quando venne lanciato sul mercato da un’azienda britannica, per poi venire acquisito dalla Hasbro. La sua popolarità ha fatto sì che negli anni ne venissero prodotte diverse versioni, anche in forma di videogame, e ne fossero tratte anche un film nel 1985 e una miniserie per ragazzi nel 2010. Ora, però, lo stesso titolo sarà riproposto in una nuova versione cinematografica, prodotta dalla Fox e che vedrà Ryan Reynolds come attore protagonista e anche nelle vesti di produttore.

E in queste ore c’è anche un’importante novità riguardante la realizzazione del film, che pare essere appena entrato nelle sue fasi più cruciali: è giunto l’annuncio che sarà James Bobin, già regista di Alice attraverso lo specchio di Disney e Dora l’esploratrice, a dirigerlo. Inizialmente, quando il progetto era ancora alla Universal, si era parlato di Gore Verbinski (The Ring, Pirati dei Caraibi), mentre di recente era uscito il nome di Jason Bateman, attore di Arrested Development e Ozark. Confermati, invece, alla scrittura dello script Rhett Reese e Paul Wernick, che avevano già lavorato con Reynolds al del fortunatissimo Deadpool.

C’è molta attesa per questa nuova avventura filmica, anche perché il precedente del 1985, uscito in Italia come Signori, il delitto è servito, ha avuto una storia piuttosto esemplare. Pur contando su attori come Tim Curry (It) e Christopher Lloyd (Ritorno al futuro), fu un mezzo flop al botteghino, nonostante il tentativo di renderlo fin dall’uscita un prodotto innovativo: furono, infatti, girati diversi finali alternativi, trasmessi ognuno in sale differenti. L’insuccesso della pellicola, però, non impedì che divenisse un piccolo cult molto apprezzato da un certa parte del pubblico. E mentre Cluedo è ancora un gioco apprezzato in tutto il mondo, resta da capire chi è stato a compiere il delitto. Forse Ryan Reynolds in veranda con la chiave inglese?

Fonte: Wired