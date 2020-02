Il car sharing Enjoy porta le mappe Waze sulla propria app

12 Febbraio 2020 – 13:48

Unire le mappe di Waze al car sharing di Enjoy significa ridurre gli ingorghi, diminuire il traffico e migliorare la mobilità stradale nei centri cittadini: scopri i vantaggi di questa novità.

