Così Apple intercetta le email sospettate di contenere pedopornografia

12 Febbraio 2020 – 20:28

Per combattere la diffusione online di materiale pedopornografico la casa di Cupertino ha adottato un sistema di pattugliamento in condivisione con altre aziende, che riconosce all’istante le immagini illecite in transito dai suoi server dover effettivamente leggere i contenuti delle comunicazioni; eventuali controlli approfonditi scattano solo successivamente.

Fonte: Fanpage Tech