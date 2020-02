Air Italy va in liquidazione: cosa succede a chi ha comprato un biglietto?

12 February 2020 – 11:34

Airitaly (Photo Cecilia Fabiano – LaPresse)Nuovi problemi nei cieli italiani. La compagnia aerea Air Italy, società che nel 2018 è nata dalle ceneri di Meridiana, è stata messa definitivamente in liquidazione a causa delle perdite elevate riportate dal gruppo. Il vettore, detenuto per il 49% da Qatar Airways e per il 51% da Alisarda, negli ultimi due anni ha chiuso i bilanci con un rosso di 161 milioni di euro nel 2018 e una stima di 230 milioni di euro di debiti nel 2019, pari a circa il 70% del fatturato. La situazione ha quindi portato gli azionisti a optare per la liquidazione della compagnia, nonostante la parte di azionariato di Qatar Airways fosse disposta a prendere in considerazione un piano di rilancio, si legge su La Stampa.

Cosa devono fare ora ai passeggeri?

Con effetto immediato, come riportato da una nota pubblicata sul sito della compagnia, dallo scorso 11 febbraio e fino al prossimo 25 febbraio gli aerei di Air Italy resteranno a terra, ma i voli previsti entro quelle date saranno comunque operati da altri vettori nei giorni e negli orari stabiliti, oppure i passeggeri potranno decidere di farsi rimborsare interamente il biglietto scrivendo all’indirizzo refunds@airitaly.com o rivolgendosi all’agenzia con cui hanno effettuato la prenotazione.

Chi ha un biglietto di andata prima del 25 febbraio e un ritorno dopo quella data, invece, non avrà problemi con il volo di andata ma per il ritorno la compagnia offrirà un’alternativa sul primo volo disponibile operato da altre compagnie, i dettagli saranno resi noti a partire dal 18 febbraio chiamando i numeri 892928, dall’estero: +39078952682, dagli Usa: +1 866 3876359, dal Canada: +1 800 7461888, oppure presso l’agenzia con cui si è effettuata la prenotazione. In alternativa, anche in questo caso si potrà comunque optare per il rimborso dei viaggi non fruiti scrivendo all’indirizzo mail refunds@airitaly.com.

Dal 25 febbraio in poi, invece, non verrà più effettuato alcun volo da parte della compagnia né saranno garantiti i voli da altre compagnie. I passeggeri che hanno una prenotazione per voli in partenza e in arrivo dopo quella data potranno richiedere il rimborso totale del biglietto direttamente tramite i canali scelti, quindi rivolgendosi all’indirizzo refunds@airitaly.com se si è scelto di prenotare dal portale Air Italy, presso le biglietterie Air Italy se si è acquistato il biglietto in questo modo, e infine, se il biglietto è stato acquistato tramite agenzia di viaggi, per il rimborso o per soluzioni alternative di viaggio sarà necessario rivolgersi all’agenzia stessa.

Con la liquidazione della compagnia, però, sono anche a rischio di licenziamento circa 1.500 persone, fa sapere Filt Cgil, che ora auspica venga fatta chiarezza sull’amministrazione della società.

The post Air Italy va in liquidazione: cosa succede a chi ha comprato un biglietto? appeared first on Wired.

Fonte: Wired