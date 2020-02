Tesla Solarglass: il tetto fotovoltaico presto in Europa

11 Febbraio 2020 – 10:47

Elon Musk lascia intendere come il tetto fotovoltaico Tesla Solarglass stia per approdare in Europa: Tesla cerca consigli per migliorare il proprio prodotto e trasformare il mondo del fotovoltaico.

