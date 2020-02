Secondo Ninja la Stagione 2 di Fornite sarà noiosa

11 February 2020 – 10:58

“Credo che la stagione resterà nella media” – rivolgendosi ai suoi fan – “E per restare nella media intendo che non penso sarà divinamente divina come molte persone pensano, per adesso”. Ciò di cui si lamenta Ninja, il campione di Fortnite, è che Epic Games ha “privato” la sua community dei costanti aggiornamenti a cui è stata abituata per anni.

Fonte: Fanpage Tech