Samsung Galaxy S20: le nostre prime impressioni

11 February 2020 – 20:00

Il Galaxy si fa grande, e non è una metafora. Il nuovo top di gamma presentato a San Francisco ha assunto le dimensioni di un vero e proprio tablet tascabile. La versione Ultra della nuova Serie 20 ha infatti un display di ben 6,9 pollici anche se continua ad essere utilizzabile, più o meno, con una mano.

L’azienda coreana ha voluto differenziare ulteriormente il suo modello di punta non solo dal punto di vista del design, ma anche per le caratteristiche tecniche ai vertici del mercato. È infatti il primo smartphone a kit fotografico capace di scattare immagini con la risoluzione di 108 megapixel. Il comparto “imaging” posteriore è composto da 4 fotocamere per offrire all’utente sempre la soluzione ideale per catturare foto (e video) senza compromessi. È infatti presente un’ottica ultra wide da 12 MP, una camera principale da 108 megapixel, un teleobiettivo da 48 MP e una fotocamera di profondità ToF.

A sorprendere oltre alla risoluzione esagerata delle foto (primato tecnologico che però spetta a Xiaomi con il suo Mi 10 Note), è anche lo zoom che si spinge fino a 100x. In realtà quello ottico è solo 4x, ma con l’Hybrid Optic che usa l’intelligenza artificiale si può arrivare a un 10x senza impoverimenti. Il super zoom invece è aiutato dall’elettronica e dall’AI e consente di ottenere risultati piuttosto interessanti.

Tra le caratteristiche innovative introdotte da Samsung merita una menzione anche la funzione Scatto Singolo che consente catturando semplicemente un breve video di ottenere in automatico una serie di foto e video in diversi formati da usare facilmente su social e messaggeria istantanea. Inoltre tutti i nuovi Galaxy S20 permettono per la prima volta su uno smartphone di catturare video in 8K.

Questo comparto fotografico di tutto rispetto paga però un tributo estetico, il rettangolo posteriore che contiene le ottiche è infatti davvero troppo vistoso, oltre a sporgere in modo sensibile rispetto allo spessore complessivo del telefono. Una scelta di design che non convince del tutto o che almeno richiederà un po’ di tempo per abituarsi.

Tra i plus del nuovo Galaxy S20 Ultra non va dimenticata la batteria da 5000 mAh e la presenza del 5G, elemento distintivo di tutta la gamma e punto centrale della nuova strategia di Samsung. La nuova rete mobile è infatti disponibile anche sul modello entry Galaxy S20 e sul Galaxy S20+, dei quali è comunque disponibile una versione LTE.

I fratelli minori dell’Ultra sembrano leggermente più aggraziati dal punto di vista del look, merito dei kit fotografici posteriori meno estesi e delle maggiori opzioni colore. Il Galaxy S20+ monta un display da 6,7 pollici, Dynamic Amoled HDR10+ come il top di gamma, mentre l’S20 si ferma a 6,2 pollici, misura che lo rende il più pratico e tascabile dei tre.

Dal punto di vista del reparto fotografico il modello intermedio è un quad-camera con risoluzione da 12 megapixel e super zoom 30x, mentre il Galaxy di partenza monta una tripla fotocamera con analoghe prestazioni (manca solo la ToF). Gli amanti dei selfie possono invece fare affidamento su camere frontali da MP e da 40 megapixel per l’S20 Ultra.

Infine, la serie Galaxy S20 strizza l’occhio anche ai gamer. I display a 120Hz consentono infatti un’esperienza di gioco fluida, resa potente anche dal processore e dal Game Booster, che lavora in background per ottimizzare le impostazioni dello smartphone. Anche l’audio firmato da AKG è un elemento tangibile.

Nel complesso i nuovi Galaxy S20 fanno sicuramente un salto in avanti e si portano in dote il definitivo approdo al 5G, mantenendo elevati gli standard qualitativi tipici di Samsung, insieme al valore aggiunto offerto dall’ecosistema dell’azienda di Seoul e dall’affidabilità. Dal punto di vista del design invece ci si aspettava qualcosa di meglio. Poco comprensibile l’assenza delle varianti colore nel modello Ultra, disponibile solo in nero e grigio.

È probabile che questa soluzione estetica conservatrice sia legata anche a creare uno spazio ideale per l’arrivo a breve dei nuovi Galaxy flessibili che avranno proprio nel look innovativo il loro punto di forza. Uno scatto in avanti però lo hanno avuto i prezzi, il 5G ha infatti un sovrapprezzo medio intorno ai 200 euro. Questi i costi per i modelli che arriveranno.

Galaxy S20

(colori: gray, blue, pink e white solo sul sito samsung.com)

8 GB + 128 GB, 4G: 929 euro

12 GB + 128 GB, 5G: 1029 euro

Galaxy S20+

(colori: black, gray, blue e white solo sul sito samsung.com)

8 GB + 128 GB, 4G: 1029 euro

12 GB + 128 GB, 5G: 1129 euro

12 GB + 512 GB, 5G: 1279 euro solo online

Galaxy S20 Ultra

(colori: black, gray)

12 GB + 128 GB, 5G: 1379 euro

12 GB + 512 GB, 5G: 1579 euro solo online

The post Samsung Galaxy S20: le nostre prime impressioni appeared first on Wired.

Fonte: Wired