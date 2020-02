MWC 2020: Coronavirus, forfait anche per Vivo

11 February 2020 – 10:05

Anche Vivo rinuncia al Mobile World Congress: a pochi giorni dall’inizio della kermesse si moltiplicano le rinunce a causa del Coronavirus.

