La ciotola smart per animali, provata da un gatto

11 February 2020 – 17:51

È passato un po’ di tempo dalle mie ultime apparizioni, quindi mi presento di nuovo: sono Prisco, il gatto di redazione di Wired. E oggi i colleghi giornalisti mi hanno chiesto di testare un prodotto più adatto a me che a loro: il dispenser smart di cibo SureFeed Connect di Sure Petcare.

A che serve una ciotola smart? Beh, per prima cosa a risolvere un annoso problema. Cioè il fatto che i miei coinquilini felini, Ciccio e Billie, mi rubino sempre il cibo. Il SureFeed, infatti, riconosce quale animale si sta avvicinando e apre la ciotola solo a lui. Per chi ha un microchip sottocutaneo, questo dovrebbe avvenire automaticamente (con Ciccio non ha funzionato, però), altrimenti ci tocca indossare un collarino con una medaglietta dotata di tag Rfid. La registrazione è semplice: basta schiacciare un tasto sul retro della ciotola e far avvicinare l’animale giusto: la ciotola smart lo abbinerà e da ora in poi lo riconoscerà al suo arrivo.



In un primo momento, per noi gatti, capire il meccanismo di funzionamento non è semplicissimo. In particolare, doversi avvicinare parecchio al SureFeed e passare sotto il suo arco in plastica e non, per esempio, arrivare da dietro o lateralmente, sono operazioni che necessitano di un po’ di pratica. Va però detto, che il coperchio, trasparente, si apre rapidamente e silenziosamente: questo non genera in noi quattrozampe alcuno spavento o ansia.

SureFeed, inoltre, ha anche altre funzioni smart: tiene conto del numero di volte che vado a mangiare, avverte il padrone (padrone? io non ho padroni) via app quando lo faccio e pesa il cibo automaticamente. Per gli animali a dieta (non è il mio caso, sono un figurino) è molto utile. E poi si può scegliere se usare un’unica ciotola grande o due piccole, separate, per versare contemporaneamente cibo umido e croccantini. Va detto però, che in questa seconda configurazione il cibo tende a finire in mezzo alle ciotole e va pulito per evitare che, dopo un po’ puzzi.

Insomma, il dispenser smart SureFeed, che di listino costa 124,99 euro (ma online si trova a meno) è utilissimo quando in casa ci sono più quattrozampe che tendono a rubarsi il cibo a vicenda. Oppure quando un animale ha bisogno di seguire una dieta particolare. Con un piccolo sforzo in più, avrebbero potuto regalargli una funzione di cui si sente la mancanza: la possibilità di essere aperto a distanza tramite app o di programmare le aperture. Entrambe situazioni utilissime quando noi gatti restiamo soli in casa e dobbiamo mangiare a un determinato orario.

Miao: apertura dello sportello rapida e silenziosa, design accattivante

Bau: per ogni ciotola servono 4 batterie a torcia (tipo C), manca una funzione di programmazione

Voto: 7,5

