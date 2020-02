Il nuovo coronavirus ora ha un nome ufficiale: Covid-19

11 February 2020 – 18:14

(immagine: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM – This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library (PHIL), with identification number #23312)Lo ha deciso l’Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra: il nuovo coronavirus che per la prima volta si è manifestato nella città di Wuhan, in Cina, si chiama ufficialmente Covid-19. Lo ha comunicato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel momento in cui le vittime per questo nuovo virus hanno appena superato il migliaio di persone.

In passato i nomi dati alle varie malattie hanno avuto un ruolo importante nel determinare non solo di cosa si stesse effettivamente parlando, ma anche per evitare la stigmatizzazione: in questo caso c’era il rischio che la nuova epidemia fosse più effettivamente identificabile con la popolazione cinese (come un tempo c’era stata la spagnola).

L’appellativo coronavirus che finora abbiamo usato, infatti, si riferisce alla famiglia di virus cui questo tipo appartiene, più che al virus in sé. “Abbiamo dovuto trovare un nome che non si riferisse a una precisa località geografica, a un animale, un individuo o a un gruppo di persone e che fosse facilmente pronunciabile e fosse legato in ogni caso alla malattia stessa“, ha raccontato Ghebreyesus ai giornalisti. Il formato che è stato scelto è stato Covid-19: Co e vi per indicare la famiglia dei coronavirus, d per indicare la malattia (disease in inglese) e infine 19 per sottolineare che sia stata scoperta nel 2019. Un nome neutrale che cerca di evitare gli errori del passato (come Mers o Middle East Respiratory Syndrome, influenza suina o influenza aviaria) ma che forse è arrivato un po’ tardi.

