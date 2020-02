I 10 libri young adult più attesi del 2020

11 February 2020 – 14:40

“Young adult”, una etichetta che non è più solamente un’indicazione per fascia di età, ma un vero e proprio macro genere letterario. Sì, perché da anni questo mercato editoriale è vario e fiorente (vi dice nulla Twilight?), con tante sfumature ma anche tante costanti. Gli young adult sono libri i cui protagonisti sono spesso giovani o adolescenti, con trame a metà strada tra i vecchi romanzi di formazione e i nuovi coming of age, spesso condite con elementi magici o fantastici, e quasi mai immuni da un pizzico di romanticismo.

Storie interessanti per molti palati, e di cui il 2020 sarà particolarmente ricco. Tra le prime in arrivo quest’anno c’è quella dedicata alle origini di Harley Quinn. Graphic novel autoconclusiva scritta dal premio Eisner Mariko Tamaki, Harley Quinn. Gotham arrivo! racconta del trasferimento della giovane Harleen Quinzel nella pericolosa Gotham City e della sua trasformazione nella ribelle Harley Quinn. È sicuramente un momento d’oro per la giovane antieroina con i codini, anche grazie a Birds of Prey, il film che la vede protagonista e che è uscito nelle sale cinematografiche solo pochi giorni fa.

La serie degli young adult dedicati al mondo DC Comics non finirà qui, però: nel corso del 2020 la casa editrice Il Castoro porterà in Italia anche i singoli volumi dedicati a Wonder Woman, Raven dei Teen Titans e Catwoman: supereroine scritte e disegnate con stili diversi, ma ugualmente appassionanti.

Sempre tra le storie di crescita, in autunno sarà disponibile il primo volume – ahimé, postumo – di Coach Wizenard, Magico Basket Camp. Ideata e fortemente voluta da Kobe Bryant, la saga unisce due delle grandi passioni del campione scomparso il 26 gennaio 2010: il basket, ovviamente, e le scuole di magia stile Harry Potter. Sport, incantesimi, gioco di squadra ed eventi sorprendenti: gli elementi perché lo young adult di Bryant diventi un piccolo classico contemporaneo ci sono tutti.

Le attese non finiscono qui. Tra gli young adult più desiderati per il 2020 c’è sicuramente anche la quarta e ultima parte della saga francese L’Attraversaspecchi. Le avventure di Ofelia e Thorn giungeranno alla conclusione, in un capitolo mozzafiato in arrivo nel mese di giugno. E ancora: romanzi steampunk, ambientazioni thriller-horror, lotta contro demoni interiori ed esteriori, strani mostri, primi amori. Nella gallery abbiamo scelto per voi i 10 young adult imperdibili di quest’anno. Perché per un bel libro non si è mai troppo giovani, né troppo vecchi.





