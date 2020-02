Elon Musk: le vostre auto perderanno presto valore

11 Febbraio 2020 – 13:47

Devi cambiare l’auto o stai guardando con curiosità all’elettrico? Non perdere tempo e acquista subito una Tesla perché le auto tradizionali perderanno presto valore: parola di Elon Musk.

