Ecco le novità della Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare (che arriva oggi)

11 Febbraio 2020 – 14:28

la Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare arriverà quest’oggi alle ore 19 su tutte le piattaforme disponibili, vale a dire PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nuovo contenuto per il titolo di successo di Activision prevede importanti novità, tra cui il ritorno di un volto noto per gli amanti della serie.Continua a leggere



la Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare arriverà quest’oggi alle ore 19 su tutte le piattaforme disponibili, vale a dire PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nuovo contenuto per il titolo di successo di Activision prevede importanti novità, tra cui il ritorno di un volto noto per gli amanti della serie.

Continua a leggere la Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare arriverà quest’oggi alle ore 19 su tutte le piattaforme disponibili, vale a dire PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nuovo contenuto per il titolo di successo di Activision prevede importanti novità, tra cui il ritorno di un volto noto per gli amanti della serie.

Fonte: Fanpage Tech