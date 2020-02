Ecco i nuovi Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra: 108 megapixel, video 8K e display 120 Hz ultra veloce

11 February 2020 – 20:00

Già considerati da molti come un grande passo in avanti sia per quanto riguarda la scheda tecnica che per quanto riguarda il nome, i nuovi Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra arriveranno a brevissimo anche in Italia: ecco tutte le caratteristiche tecniche, le date di uscita e i prezzi di vendita.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech