Coronavirus: anche Intel non sarà al MWC 2020

11 Febbraio 2020 – 10:48

Il chipmaker di Santa Clara ha deciso di non partecipare all’edizione del Mobile World Congress in programma per le prossime settimane a Barcellona.

