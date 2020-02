Voyager 2, update riuscito: il viaggio continua

10 Febbraio 2020 – 19:48

Voyager 2 è tornato in attività dopo una manovra non andata a buon fine poche settimane or sono: il viaggio ora può continuare regolarmente.

The post Voyager 2, update riuscito: il viaggio continua appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico