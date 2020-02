Samsung Galaxy Z Flip appare in uno spot durante la notte degli Oscar

(Foto: Samsung)Ha ancora senso aspettare la presentazione di Samsung Galaxy Z Flip durante l’evento Unpacked di domani 11 febbraio? Il pieghevole a conchiglia del colosso coreano è stato anticipato in lungo e in largo, in primis dagli stessi produttori, con addirittura uno spot che lo mostra ufficialmente che è andato in onda nella notte durante la cerimonia di premiazione degli Oscar.

Sembrava che con la presentazione della versione dedicata a Joker svelata addirittura prima di quella standard si fosse toccato l’apice dello spoiler e invece Samsung ha tirato fuori dal cappello l’ennesima anticipazione. Nientemeno che un vero e proprio spot che mostra senza troppe ombre né veli lo smartphone che sarà.

Confermato dunque il display di servizio sulla scocca esterna che potrà mostrare l’identità del chiamante e consentire di rispondere anche senza aprire la conchiglia. Dovrebbe mostrare anche altre informazioni come ora, data, livello segnale e batteria e chissà anche qualche semplice notifica. Di sicuro un modo per allungarne la vita, vedi il mezzo fail del test di Motorola Razr.

Nel filmato si può anche osservare come Z Flip possa “sedersi” rimanendo aperto a 90 gradi e godendo così di una base d’appoggio quando in videochiamata. Le colorazioni alle quali si fa riferimento sono nera e una sorta di rosa-viola cangiante. Probabile che uscirà anche in una sfumatura più chiara. Inoltre, si può distinguere molto bene la doppia fotocamera esterna con flash, l’assenza di un jack da 3,5 mm e la selfie camera nel foro sullo schermo. Interessante l’app fotocamera con la parte inferiore del display dedicato ai controlli.

Rimane ancora da risolvere qualche dubbio soprattutto a livello di hardware. Sembra che il chip a bordo possa essere Snapdragon 855+ con 6 gb di ram di base, mentre la batteria dovrebbe assestarsi su un valore di 3300 mAh per una buona autonomia. Per tutte le altre informazioni sulla scheda tecnica ecco l’articolo dedicato.

Il prezzo di vendita dovrebbe essere in linea con quello di Motorola Razr. Secondo le ultime voci sarà di 1499 dollari negli Usa, più che verosimile un cambio dollaro = euro da noi in Europa, al netto delle tasse locali. Appuntamento a domani per la presentazione ufficiale.

