Perché la colonna sonora in un videogame fa la differenza

10 February 2020 – 17:32

Tra i fattori che contribuiscono al successo di un videogioco – come dimostrano alcuni grandi classici del gaming – c’è sicuramente la colonna sonora scelta dai creatori. Nel video sopra, realizzato dalla versione americana di Wired, quattro sound designer spiegano come si lavora dietro le quinte per costruire un game sound riconoscibile – e soprattutto che sappia dare un’identità precisa al titolo.

La parola ai sound designer Scott Martin Gershin, Russell Brower, Tommy Tallarico e Pedro Seminario, che ci spiegheranno ad esempio perché il suono di Tetris fa pensare a una demolizione controllata (e non è un caso: è uno dei motivi per cui il gioco ha avuto il successo che ha avuto).

Naturalmente, i suoni sono anche il mezzo perfetto per comunicare al giocatore se ha vinto o perso (e magari ottenuti dei bonus nel percorso). Super Mario Bros ha fatto scuola in questo senso, ma in generale consonanze e dissonanze sono il mezzo musicale per comunicare con i giocatori. Non manca, nel video, qualche consiglio per generare quei suoni incredibili che costituiscono la base delle melodie, ad esempio, di alcuni picchiatutto: anche le mazzate possono diventare musica.



The post Perché la colonna sonora in un videogame fa la differenza appeared first on Wired.

Fonte: Wired