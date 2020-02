Nuro R2: la guida autonoma per la consegna delle merci

10 Febbraio 2020 – 19:48

Negli Stati Uniti la startup Nuro ha ottenuto le autorizzazioni necessarie per condurre su strade pubbliche i test di R2, un veicolo completamente autonomo dedicato alla consegna delle merci.

