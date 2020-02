La mail ti arriva dall’azienda, ma stai parlando con un hacker: attenzione alla truffa

10 February 2020 – 16:03

La polizia postale l’ha segnalata come truffa in diffusione sempre più rapida: dopo aver violato la casella di posta di un’azienda o un professionista, i truffatori lasciano l’accesso alla vittima ma iniziano a inviare messaggi ai suoi contatti per sollecitare pagamenti o inviare altre comunicazioni fraudolente.Continua a leggere



La polizia postale l’ha segnalata come truffa in diffusione sempre più rapida: dopo aver violato la casella di posta di un’azienda o un professionista, i truffatori lasciano l’accesso alla vittima ma iniziano a inviare messaggi ai suoi contatti per sollecitare pagamenti o inviare altre comunicazioni fraudolente.

Continua a leggere La polizia postale l’ha segnalata come truffa in diffusione sempre più rapida: dopo aver violato la casella di posta di un’azienda o un professionista, i truffatori lasciano l’accesso alla vittima ma iniziano a inviare messaggi ai suoi contatti per sollecitare pagamenti o inviare altre comunicazioni fraudolente.

Fonte: Fanpage Tech