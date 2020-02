Huawei: al via domani la HMS Academy in Italia

10 February 2020 – 12:44

Al via domani il ciclo di lezioni della HMS Academy: i corsi andranno in scena a Cagliari e Milano, ma si potranno seguire in diretta streaming.

