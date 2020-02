Ecco come sarebbe Fortnite con un sistema di personalizzazione dei personaggi

10 February 2020 – 12:50

Con l’arrivo della Stagione 2 di Fortnite il prossimo 20 febbraio, fan ed appassionati hanno diffuso su Reddit e principali social network come Twitter ipotesi sulle novità inedite che potrebbero approdare nel gioco, come ad esempio un sistema di creazione del personaggio altamente dettagliato ideato dall’utente THIP123. Ecco come funzionerebbe.

Fonte: Fanpage Tech