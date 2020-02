Coronavirus: le precauzioni di GSMA per il MWC 2020

10 February 2020 – 9:53

Il MWC 2020 non sarà accessibile da coloro che provengono dalla provincia cinese di Hubei: le misure attuate da GSMA nell’emergenza coronavirus.

