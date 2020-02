Con la Brexit finirà anche il roaming gratuito nel Regno Unito? Ecco cosa cambia

10 Febbraio 2020 – 14:28

Ora che il Regno Unito non fa più parte dell’Unione Europea c’è chi si chiede se per telefonare o per navigare online a Londra e dintorni occorrerà pagare sovrapprezzi. Le regole europee sul roaming in realtà fanno parte di accordi che non sono stati ancora annullati in attesa di trovare una eventuale soluzione a breve.Continua a leggere



Ora che il Regno Unito non fa più parte dell’Unione Europea c’è chi si chiede se per telefonare o per navigare online a Londra e dintorni occorrerà pagare sovrapprezzi. Le regole europee sul roaming in realtà fanno parte di accordi che non sono stati ancora annullati in attesa di trovare una eventuale soluzione a breve.

Continua a leggere Ora che il Regno Unito non fa più parte dell’Unione Europea c’è chi si chiede se per telefonare o per navigare online a Londra e dintorni occorrerà pagare sovrapprezzi. Le regole europee sul roaming in realtà fanno parte di accordi che non sono stati ancora annullati in attesa di trovare una eventuale soluzione a breve.

Fonte: Fanpage Tech