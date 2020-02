50 cose che trovi solo in Giappone

In procinto di partire per un viaggio in Giappone? Allora una parte necessaria del viaggio è quella di dedicarsi alla ricerca e all’acquisto di souvenir e gadget per sé e per gli amici.

Il paese del Sol Levante può dare grandi soddisfazioni con oggetti che spaziano dalle moderne tecnologie alla tradizione millenaria toccando gli ambiti più disparati come i giocattoli per bambini, cosmetica, decorazione fino alle imperdibili assurdità più kitsch.

Abbiamo raccolto cinquanta cose che si possono trovare soltanto a Tokyo e dintorni, per una caccia al tesoro – magari anche online – per divertirsi e togliersi qualche sfizio. Nella fotogallery, la nostra selezione.

