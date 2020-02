Sanremo è finito, grazie a dio

9 Febbraio 2020 – 15:02

(foto: Daniele Venturelli/Getty Images)Una settimana di Sanremo ci debilita più del crack: è divertente ma ci fa male. Per fortuna che è finito. Ieri sera, a un’ora dalla fine del Festival, Fiorello ricordava i cantanti morti, chiamava standing ovation per riattivare la circolazione del sangue e evitare piaghe da decubito del pubblico, cantava con e senza autotune, prendeva tempo. La scaletta-mondo prevedeva ancora momenti imperdibili: Leotta cantare Ciuri Ciuri su base di Lose Yourself di Eminem (o il femminismo delle crostate al mandarino della nonna o il bagaglino: non ha mezze misure), il ballerino in sedia a rotelle, l’omaggio a Alberto Sordi, il medley dei Queen, Sabrina Salerno travestita da Sabrina Salerno, i Gente de zona per far ballare i superstiti, il discorso del sindaco, i colpi di tosse, i cellulari scarichi, la pazienza finita. A un certo punto, verso le due di notte, la sollevazione popolare, la presa della Bastiglia, le palle piene: Amadeus ha rischiato il linciaggio a “intanto un aggiornamento del Tg1”, poi ritirato perché volavano già le prime scarpe sul palco. Anche perché, seppur tutti facessero finta di niente, si sapeva che aveva vinto Diodato con Fai Rumore (la canzone che avrebbero amato Rosa e Olindo), grazie a Sky Tg24 che ha violato l’embargo e il codice cavalleresco di questi tempi: no spoiler.

Il Festival era stato annunciato come femminile ma non è mai stato tanto maschile. Volevano il passo indietro dei maschi, e c’è stato, ma non nel senso che la donna davanti si vede di più: solo che gli uomini regrediscono ai peggiori stereotipi di donna tossica. Era questa l’equiparazione che si cercava? Ferro in crisi di mezz’età che smatta perché “scivola scivola” in seconda serata; Fiorello che si lagna al telefono con la Lucarelli che ne riporta le parole; Lauro che fa tutto il catalogo Gucci per combattere la mascolinità tossica e si limona il bassista; Gualazzi in drag Elton John; il catfight tra Bugo e il “nano mozart del cazzo” Morgan, che cambia i testi all’ultimo, mette fine a un’amicizia di diciassette anni, rilascia interviste in cui dice che c’è un complotto degli spartiti, che lo boicottano, che si sente usato. È proprio come dice Mollica: “È un festival particolare all’insegna dell’amicizia”. L’amicizia tra Sarah Scazzi e Sabrina Misseri.

È stato un festival costruito sul ricatto del messaggio profondo che su Canale 5 è sii sempre te stesso e su Rai Uno diventa vivi ogni attimo come fosse l’ultimo. E quindi una carrozzella e un karaoke, un defibrillatore e un medley dei Ricchi e Poveri. Capite tutti la gravità morale che sarebbe godersi una serata nazionalpopolare con messaggi subliminali; no, serve essere espliciti: il femminicidio singhiozzante, il monologo sull’invecchiamento, il rap sulla Sla, il ballerino con paralisi. Poi può entrare Tony Renis vestito da Goodfellas. Così che non si dica che è un palco frivolo, sciocco, depensante. Ed è proprio questo che funziona, insieme all’imprevisto: Ghali che diventa “Gavi”, il tacco conficcato nella scala, Bugo che fa Tina Cipollari, Pelù che diventa borseggiatore, il bacio fuoriprogramma (tra maschi, perché guai a non chiedere il consenso come ha fatto il pinguino tattico con la Venier).

È stato un Festival di Sanremo molto seguito, da record (numeri da Pippo Baudo con uno share del 68,8%). Perché anche se ce ne lamentiamo, è come l’amore cantato da Diodato: “Torno sempre a te, Che fai rumore qui, E non lo so se mi fa bene, Se il tuo rumore mi conviene”.

