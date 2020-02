Sanremo 2020: il meglio della finale in 10 gif

9 February 2020 – 11:29

E alla fine, è arrivata anche la serata conclusiva del 70esimo Festival della canzone italiana. Dopo una settimana di share incredibile (che, siamo onesti, in pochi si sarebbero immaginati), puntate che non finivano mai, mille polemiche e fuori programma che faranno la storia di Sanremo (vedi alla voce Bugo e Morgan, altrimenti detta Bughexit), il carrozzone ha tagliato il traguardo. Allora, ecco gli ultimi indimenticabili momenti di questa edizione. Ancora una volta in formato gif, il più wired che ci sia.

Amadeus in versione Maria De Filippi.

Mara Venier si sente davvero come a casa.

Finalmente Boys Boys Boys di Sabrina Salerno.

Voce del verbo provocare (fino alla fine)= Achille Lauro e Boss Doms.

Il ballo dell’ecologia.

L’altro giorno la mimosa a CR7. Ora, il bacio di un Pinguino Tattico Nucleare a Mara Venier. Ma dove vogliono arrivare?

Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, che fa trap.

Attimi di paura per Elettra Lamborghini.

In attesa delle premiazioni, arrivano loro: i Gente De Zona.

E Diodato vince meritatamente.

