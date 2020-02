Oscar 2020, come vedere la cerimonia di premiazione

9 February 2020 – 7:30

Nella notte di domenica fra il 9 e il 10 febbraio saranno assegnati gli Oscar 2020: i premi dell’Academy di Hollywood saranno consegnati durante una serata che anche quest’anno non vedrà alcun presentatore, bensì una serie di ospiti (attori, comici e cantanti) che si esibiranno fra un premio e l’altro e annunceranno i vincitori. Qualche nome: Jane Fonda, Tom Hanks, Mahershala Ali, Timothée Chalamet, Olivia Colman, Penélope Cruz, Diane Keaton, Regina King, Keanu Reeves, Ray Romano, Maya Rudolph, Kristen Wiig e molti altri. Ci sarà spazio anche per momenti musicali affidati a Elton John, Idina Menzel di Frozen e Billie Eilish.

Nonostante l’evento notturno, anche in Italia si potrà seguire la diretta degli Oscar: sarà trasmessa live sul canale Sky Cinema Oscar a partire dalle ore 22,45 di stasera, domenica 9 febbraio, fino all’alba del giorno successivo. Francesco Castelnuovo con il critico cinematografico Gianni Canova, le giornaliste Barbara Tarricone e Denise Negri e tanti altri ospiti d’eccezione, fra cui Joe Bastianich, l’esperto di moda Ildo Damiano e l’attrice Euridice Axen commenteranno dagli studi Sky prima il red carpet e poi l’assegnazione vera e propria dei premi. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta anche in chiaro sul canale Tv8 e in streaming su Now Tv.

Nel frattempo Sky ci sta preparando alla notte delle statuette con il canale speciale Sky Cinema Oscar, che fino a venerdì 14 febbraio propone oltre 90 film – disponibili anche on demand e su Now Tv –che hanno fatto la storia degli Academy Awards. In particolare, stasera ci sarà una maratona dei titoli che si sono distinti durante l’edizione 2019, come Se la strada potesse parlare di Berry Jenkins, Spider-Man: Un nuovo universo, Vice, BlacKkKlansman di Spike Lee, First Man, Bohemian Rhapsody e Green Book.

The post Oscar 2020, come vedere la cerimonia di premiazione appeared first on Wired.

Fonte: Wired