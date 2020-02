Le nostre pagelle della finale di Sanremo

9 Febbraio 2020 – 12:03

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Questo Sanremo dei record è giunto alla fine. È stato Diodato il vincitore che si è portato a casa il premio del 70esimo festival della canzone italiana con il brano Fai Rumore. Dietro di lui, Francesco Gabbani e la sorpresa degli esordienti Pinguini Tattici Nucleari. Già dalle sensazioni in sala stampa e dalle classifiche precedenti si capiva che Antonio Diodato sarebbe stato un nome papabile per la vittoria del prestigioso premio. Tra sorprese e delusioni, tra talent che ne escono a pezzi e inni alla contemporaneità, ecco le nostre ultime pagelle di questa edizione, quelle definitive.

Achille Lauro – Me ne Frego

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 6 Wired Il suo brano, scommettiamo, girerà molto in radio.Tired Ennesimo colpo di scena di lui vestito da Regina Elisabetta I, ma la musica non c’entra.

Alberto Urso – Il sole ad est

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 5 Wired Difficile trovare qualcosa di questo pezzo che vorremo risentire.Tired Che genere fastidioso e così limitante sia per chi ascolta sia per chi canta. Attendiamo la sua prossima estinzione da Sanremo.

Anastasio – Rosso di Rabbia

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 6,5 Wired Un buon Sanremo per il rapper napoletano, che porta a casa risultati comunque positivi. Tired La scelta di una linea più personale sarà il prossimo grande passo, per ora c’è da lavorare.

Diodato – Fa rumore

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 8,5 Wired Applausi a scena aperta in sala stampa: presagio della vittoria.Tired Forse, il pezzo può non sembrare davvero contemporaneo.

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

(Foto: Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 6,5 Wired In quest’ultima esibizione ha davvero dato il meglio di se stessa. Tired Il rischio di assuefazione al latin pop è molto alto.

Elodie – Andromeda

(Foto: Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 7,5 Wired Sempre meglio, sempre più a fuoco, sempre più singolone e in radio venerdì era già il più trasmesso. Tired Pochi, pochissimi difetti, che poi spariscono.

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 5 Wired Ce ne dimenticheremo molto presto.Tired Essere wannabe Grignani non paga.

Francesco Gabbani –Viceversa

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 6,5 Wired Un secondo posto che non lo accontenta.Tired La formula Gabbani non funzionerà all’infinito

Giordana Angi – Come mia madre

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 5 Wired Sa sicuramente fare di meglio.Tired Rimaniamo insensibili al brano.

Irene Grandi – Finalmente io

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 6,5 Wired Le orchestrazioni del ritornello finale sono notevoli.Tired All’inizio potete anche cantarci sopra Per fare l’amore e ci sta.

Junior Cally – No grazie

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 6,5 Wired Qualche buona intenzione nel brano c’è.Tired Le polemiche lo hanno penalizzato troppo.

Le Vibrazioni – Dov’è

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 6,5 Wired Sembravano vicini al podio, fuori per un soffio.Tired Qualche limite nel brano non lo rende effettivamente vincente.

Levante – Tikibombom

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 6 Wired Tematica importante, ma è difficile comprenderla al volo.Tired Questo brano è un’occasione persa, peccato!

Marco Masini – Il confronto

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 5,5 Wired Qualcosa qui si salva.Tired Quanti momenti del brano rivedibili…

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 6 🥶 Wired La canzone ha due anime forti, il ritornello è una di queste.Tired E poi, c’è un rovescio della medaglia con alcuni cali vistosi…

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

(Foto: Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 6 Wired In questo Sanremo ha fatto tutto il possibile.Tired Il problema principale resta il brano.

Piero Pelù – Gigante

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 7 Wired Si diverte un casino su palco. Tutta esperienza, e quando va in mezzo al pubblico, fa bei danni: in quest’ultimo caso “accusa di scippo ai danni di una sciura”.Tired Giigaaaaaaanteeeeee.

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 7 Wired Un terzo posto che è oro.Tired Vedremo quanto Sanremo sarà davvero importante per loro.

Rancore – Eden

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 8,5 Wired Un brano con parole e valori importanti, giustamente premiato con il premio come Miglior testo.Tired Non tutti riusciranno facilmente ad entrarci in sintonia.

Raphael Gualazzi – Carioca

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 6,5 Wired È così piacevole che vien voglia di accompagnarlo con una pina colada (che ci meritiamo).Tired Ci è voluto qualche ascolto di più apprezzarlo a dovere.

Riki – Lo sappiamo entrambi

(Foto: by Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 5 Wired Ha ancora tempo pre trovare altre direzioni musicali. Tired In tutte queste sere non è mai riuscito a spostare il nostro parere.

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

(Foto: Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 6 Wired Da tutto quello che ha sul palco e non si risparmia: grande!Tired I limiti del brano alla lunga sono evidenti.

Tosca – Ho amato tutto

(Foto: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images)Voto 6,5 Wired Nessuno si sarebbe aspettato un Sanremo così positivo per lei.Tired Con un brano leggermente più facile e movimentato, forse, l’avremmo vista più in alto.

