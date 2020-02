Diodato ha vinto Sanremo 2020 (ed ecco la classifica completa)

9 February 2020 – 8:46

(foto: Daniele Venturelli/Getty Images)In un’edizione costellata da polemiche e sceneggiate (ma va?), il 70esimo Festival della canzone italiana di Sanremo è stato vinto da Diodato, con il brano Fai rumore. Nell’edizione condotta da Amadeus (più Fiorello), il cantautore 39enne ha vinto sia il premio della critica Mia Martini, sia quello della sala stampa Lucio Dalla. È stata la sua terza volta sul palco dell’Ariston: aveva partecipato due volte nella categoria Big, con Roy Paci, e una in quella Giovani, nel 2014.



Ecco la classifica finale completa di Sanremo 2020, il cui risultato proviene al 33% dalla sala stampa, dal 33% dalla giuria demoscopica e infine al 34% dal televoto.

1. Diodato – Fai rumore

2. Francesco Gabbani – Viceversa

3. Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

4. Le Vibrazioni – Dov’è

5. Piero Pelù – Gigante

6. Tosca – Ho amato tutto

7. Elodie – Andromeda

8. Achille Lauro – Me ne frego

9. Irene Grandi – Finalmente io

10. Rancore – Eden

11. Raphael Gualazzi – Carioca

12. Levante – Tikibombom

13. Anastasio – Rosso di rabbia

14. Alberto Urso – Il sole ad Est

15. Marco Masini – Il confronto

16. Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

17. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

18. Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

19. Enrico Nigiotti – Baciami adesso

20. Giordana Angi – Come mia madre

21. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

22. Junior Cally – No grazie

23. Riki – Lo sappiamo entrambi

The post Diodato ha vinto Sanremo 2020 (ed ecco la classifica completa) appeared first on Wired.

Fonte: Wired