La morte del medico scopritore del coronavirus ha creato una rivolta sui social cinesi

8 February 2020 – 7:32

(foto: STR/AFP via Getty Images)La censura, la riabilitazione e infine la morte, provocata dallo stesso virus che aveva contribuito a svelare al mondo. La storia del medico whistleblower Li Wenliang resterà per sempre legata a quella del nuovo coronavirus (2019-nCoV), ma la sua tragica conclusione ha già prodotto conseguenze inedite nel dibattito pubblico cinese. Nelle ultime ore, infatti, milioni di persone si sono riversate su Weibo e WeChat (i social network più diffusi in Cina) per tributare un ultimo saluto digitale allo scienziato di Wuhan, ma anche e soprattutto per esprimere rabbia nei confronti del governo, accusato di averne censurato l’iniziale denuncia. Post pubblicati da tanti semplici utenti, ma anche da funzionari governativi, in quella che ha assunto le dimensioni di una rivolta social decisamente insolita per il contesto cinese.

La denuncia del medico whistleblower

La storia pubblica di Li Wenliang ha inizio lo scorso 30 dicembre, in una chat di gruppo condivisa con alcuni ex colleghi di università. È qui che il trentaquattrenne, impiegato come oculista in uno degli ospedali di Wuhan, espone per la prima volta le sue perplessità riguardo sette pazienti affetti da polmonite, ma con caratteristiche simili a quelle della sindrome acuta respiratoria grave, comunemente detta Sars.

Tre giorni più tardi alcuni agenti di polizia busseranno alla sua porta, chiedendogli di ritrattare le dichiarazioni, con l’accusa di “disturbo dell’ordine pubblico”. Nella lettera di richiamo si legge: “L’avvertimento si riferisce alla pubblicazione di discorsi mendaci su internet. Le tue azioni hanno arrecato grave disturbo all’ordine pubblico, eccedendo gli scopi permessi dalla legge”.

Da quel momento dovranno passare circa due settimane prima che la presenza del nuovo coronavirus sia ufficialmente confermata, quattordici giorni al termine dei quali il dottor Li renderà pubblica la sua storia sui social media. Nel frattempo la percezione del virus è totalmente mutata, adesso il mondo intero ne parla: la trasmissione da uomo a uomo sarà accertata solo il 20 gennaio, quando il contagio di Li è già avvenuto.

La notizia della morte di Li Wenliang inizia a circolare su WeChat tra giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, ma sarà confermata dai media filogovernativi, dopo molte smentite, solo nelle prime ore del mattino.

Il tweet con cui il Global Times, controllato dal governo cinese, annuncia il decesso lo ricorda come “uno degli otto whistleblowers che hanno tentato di avvertire gli altri medici dell’epidemia di coronavirus, ma che sono stati redarguiti dalla polizia locale“.

Le proteste sui social network

La morte di Li Wenliang ha colpito nel profondo l’immaginario del popolo cinese, al punto da provocare una serie di reazioni social che l’inviato di Repubblica a Pechino descrive su Twitter come “la cosa più vicina al dissenso di massa che io abbia visto da quando sono qui”.

Iniziano così a fioccare richiami alla ribellione, con la condivisione del brano Do You Hear the People Sing tratto dal film Les Misérables ed esplicite rivendicazioni dell’articolo 35 della costituzione cinese, quello che garantisce “libertà di parola, di stampa, di riunione, associazione, corteo e dimostrazione”.

Secondo quanto riporta il New York Times, l’hashtag #wewantfreedomofspeech è circolato per cinque ore prima di essere rimosso da Weibo – collezionando nel frattempo circa 2 milioni di visualizzazioni e oltre 5mila post – e insolitamente a lungo è rimasto online anche un altro trending topic, che chiedeva delle scuse al governo di Wuhan. Una breccia inusuale nel sistema censorio del partito comunista cinese, che dall’inizio dell’epidemia ha riguardato anche il giornalismo d’inchiesta.

È sempre esistita una quota fisiologica di esplicito dissenso nei confronti delle politiche del Pcc, anche nell’era di Xi Jinping, il cui governo è considerato mediamente più repressivo rispetto ai precedenti. Raramente però una tale rabbia era stata esternata da persone tanto vicine al partito.

Parole dure nei confronti dell’operato governativo sono infatti arrivate da giornalisti interni, scienziati e imprenditori, tra i quali spicca Wang Gaofei, l’amministratore delegato di Weibo considerato non particolarmente ostile alle volontà censorie calate dall’alto.

Per placare gli animi, il governo cinese ha annunciato un’indagine sul caso, per verificare eventuali illeciti commessi dalla polizia locale. Secondo il Global Times la notizia è stata “accolta con il plauso degli utenti online”, ma il sito non fa alcun riferimento agli hashtag oggetto di censura.

