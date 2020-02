I 10 peggiori colpi bassi visti al cinema

8 February 2020 – 7:15

È una fissazione del cinema oltreoceano, un’ossessione che a volerne fare una lettura psicologica ci si può stare anche anni. Sta di fatto che nei film americani, specialmente quelli per ragazzi, i testicoli sono continuamente colpiti. Lo scopo primario è quello comico, ovviamente, ma non solo. Spesso sono colpiti per dimostrare l’acume di chi lo fa, altre volte per questioni di efferatezza e in una minoranza dei casi l’azione ha lo scopo di enfatizzare una battaglia tra sessi.

Questa settimana è in sala Birds Of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, che è un piccolo showcase di maschi menati, mutilati, schiaffeggiati, esplosi e tagliuzzati. Lo spin-off dell’universo di Batman centrato su Harley Quinn è un trionfo di colpi bassi, ce ne sono diversi di diverse posizioni e intensità. L’obiettivo del film del resto è il racconto dell’emancipazione di un personaggio femminile da sempre subalterno al proprio fidanzato, una donna che è diventata come lui perché ne ha “vampirizzato” la personalità e ora si ritrova sola, bisognosa di autonomia.

Non è, però, Harley Quinn la più audace in materia. Anzi, nella top 10 dei peggiori colpi nelle palle visti al cinema (classifica da cui è escluso Steven Seagal altrimenti sarebbero tutte sue le posizioni), non si qualificherebbe nemmeno: questi altri film sono troppo più creativi e audaci.

10. X-Men: Scontro finale

Come Indiana Jones quando spara allo spadaccino per chiudere in fretta la faccenda, anche Wolverine, di fronte a un avversario a cui ricrescono di continuo gli arti che gli taglia, opta non per affettare alcunché e colpire duro. Semplice e diretto: “Fatti ricrescere queste”.



9. Trainspotting

Se esistesse un manuale del calcio nelle palle, la scena qui sotto sarebbe inserita come esempio aureo. Perché mostra l’uomo vitruviano del calcio nelle palle, l’esempio perfetto di tecnica, stile, cattiveria. E anche il soggetto ricevente è impeccabile.



8. Butch Cassidy

Ci sono molti modi per colpire alle palle: ovviamente va sempre fatto a sorpresa. Ma pochi colpi a sorpresa sono più a sorpresa di quello di Paul Newman quando si prepara a uno scontro senza regole.



7. Project X

Una categoria a parte nell’insieme dei colpi bassi sono i colpi bassi dati da persone basse, per le quali sono colpi ad altezza occhi. Lo sa bene Billy Bob Thornton, a cui capita in Babbo bastardo, ma il record va al nano inserito nel forno in Project X, che una volta uscito fa una vera strage.



6. Senza esclusione di colpi

Solo Van Damme, con tutti i calci di diritto e di rovescio che ha dato in carriera, può permettersi la spaccata al ralenti e poi il colpo basso per vincere un incontro di arti marziali miste (nel senso proprio di guerrieri che praticano arti marziali diverse tra loro). E farlo pure risultare raffinatissimo.



5. Atto di forza

Tutto il film è teso a minare l’immagine di Arnold Schwarzenegger come era stata fino a quel momento. Non è (più) l’eroe d’azione grosso e invincibile. Addirittura, la moglie mingherlina (Sharon Stone) sarà un terribile avversario in un confronto corpo a corpo, in cui verrà colpito non una, ma due volte, nelle palle. E le facce di reazione dell’attore sono impagabili.



4. Hot Shots 2

Nella parodia di Rambo 3 e Kickboxing messi insieme, Charlie Sheen chiude il suo paradossale incontro con un colpo basso che non è inquadrato (ma capiamo che cosa sia accaduto dalla reazione del pubblico) e la conseguenza è geniale: la fuoriuscita di due noci (nuts è la parola gergale con cui gli americani indicano i testicoli) dalla bocca dell’avversario.



3. Robocop

Una delle regole non scritte del cinema è che, se qualcosa è accaduto in Robocop, probabilmente sta ai massimi vertici di un’eventuale classifica di quelle cose lì. Anche nel campo dei colpi bassi, quindi, il lavoro di Paul Verhoeven si piazza ai livelli più alti in assoluto. Un violentatore che minaccia una donna con coltello viene punito con uno sparo dal bazooka che Robocop chiama pistola, esempio perfetto dell’idea che permea il film di giustizialismo portato alle estreme conseguenze, più violento, cinico, duro e sadico delle minacce.



2. Casino Royale

Per il primo 007 dell’era Daniel Craig, che doveva rilanciare la serie e adattarla al nuovo mondo del cinema, arriva l’idea geniale di minacciare James Bond in quella zona del corpo che è la sua seconda arma sempre carica. La scena è concepita bene e fa malissimo, è spaventosa e recitata da Dio. Trasforma qualcosa di vigliacco in una tortura minacciosa sia per il dolore sia per la prospettiva della sua durata e i danni a lungo termine.



1. Scemo & più scemo

Non può che essere questa la scena vincente, il massimo accanimento registrato sui testicoli, frutto malato del sogno di Lloyd (Jim Carrey), in cui è costretto a una rissa in un ristorante di lusso tra kung fu e colpi proibiti. La chiusa col morso, poi, è geniale.



FUORI GARA – Uomo colpito da una pallonata nei Simpson

Il grande Hans Uomo Talpa nel classico immortale, già in concorso al Festival di Springfield.



