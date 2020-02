Come si diventa un meme: intervista a Hide the Pain Harold

8 February 2020 – 7:12

Il celeberrimo Hide the Pain HaroldSpiegare con precisione cosa siano i meme non è facile. La definizione ufficiale parla di idee e o di comportamenti che dalla mente di uno o più individui si trasmettono ad altri, attraverso la scrittura o la conversazione. Queste idee sono così assimilate e copiate (il termine deriva dalla parola in greco antico “mimeomai“, imitare) dal ricevente che a sua volta contribuirà a diffonderle, aggiornandole o modificandole. Dei concetti virali che si evolvono e circolano, ideali quindi per adattarsi al web.

Non a caso i meme sono esplosi su internet, dai social network alle app di messaggistica: immagini, o gif, con una striscia di testo sopra. Fra quelli più famosi ci sono icone ormai passate alla storia del web: il maratoneta affascinante, il pinguino perplesso o più di recente Baby Yoda e un gatto sorpreso a tavola. E tra esse spicca il viso di un anziano signore che sarà diventato familiare a molti. Noto in inglese come Hide the Pain Harold (ovvero “Harold nascondi il dolore”), il protagonista di questo trend è un ex ingegnere ungherese di 74 anni che ha abbracciato la fama e la sta facendo sfruttare, viaggiando e guadagnando denaro. András Arató, questo il suo nome, ha risposto ad alcune domande di Wired.

Come è diventato famoso?

“Ho fatto alcuni selfie nel 2010 mentre ero in vacanza in Turchia e li ho poi caricati su un social network ungherese. Un fotografo in cerca di modelli per le sue foto stock mi ha contattato e ci siamo poi visti per una sessione di scatti. Qualche mese dopo durante una ricerca online ho capito che ero diventato un meme. Le persone pensavano che il mio sorriso, combinato con lo sguardo nei miei occhi, fosse incredibilmente triste. Così è nato Hide the Pain Harold”.

Vive ancora in Ungheria con la famiglia?

“Vivo a Budapest, in Ungheria, con mia moglie e nostro figlio di 46 anni, architetto di professione”.

Come ci si sente a diventare celebri a 70 anni?

Mi sento di nuovo giovane ed è grandioso. Mi piace vedere come i giovani sono felici solo perché hanno fatto un selfie con me”.

Usa i meme? E qual è il suo preferito a parte se stesso?

“Succede di tanto in tanto di creare dei meme o di condividere alcuni preferiti, ma non molto spesso. Mi piace molto quando le opere d’arte o le foto più famose vengono trasformate in meme aggiungendo del testo divertente o utilizzando Photoshop”.

Come spiega a sua moglie o agli amici della sua età cos’è un meme? Li ha resi meno impauriti dai social media?

“Non ho bisogno di spiegarlo, mostro semplicemente loro alcuni dei miei meme. Mia moglie ha ancora paura di perdere la nostra privacy e mio figlio non ama affatto i social media. Odia vedere suo padre nei meme, non ha un account Facebook”.

Ha detto che il suo ruolo nel mondo è quello di essere Hide the Pain Harold citando Shakespeare, quindi cosa si aspetta da questo ruolo in futuro?

“Mi piacerebbe vedere paesi diversi, incontrare persone nuove per portare un po’ di gioia e felicità nella loro vita. Naturalmente ho piani per il futuro, ma questi non sono ancora pubblici”.

Ha delle storie divertenti che sono successe dopo essere diventato famoso?

“Mentre aspettavo un volo all’aeroporto di Novosibirsk l’anno scorso, un gruppo di soldati o poliziotti venne da me. Ero pronto per essere arrestato, ma tutto ciò che volevano era un selfie”.

Vorrebbe cambiare il nome del meme e quale nome sceglierebbe?

“Una volta volevo cambiarlo in nonno Harold, ma poi ho abbandonato l’idea”.

Quali sono i suoi consigli per le altre persone che diventano famose come meme?

“Bisogna prendere in considerazione le possibili conseguenze e cercare di evitare il bullismo. Per quanto mi riguarda, ho esitato cinque anni prima di accettare il mio ruolo”.

Quali sono i suoi suggerimenti per nascondere il dolore in pubblico o con gli amici?

“Mantieni sempre la calma, prendi le difficoltà della vita con leggerezza”.

