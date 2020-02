5 fumetti per prepararsi a San Valentino

8 Febbraio 2020 – 9:03

La festa degli innamorati è dietro l’angolo: meglio iniziare a prepararsi adeguatamente sin d’ora per arrivare a San Valentino con il giusto spirito romantico. Certo, una maratona di film romantici può sortire l’effetto sperato, ma gli appassionati di fumetti potrebbero preferire tuffarsi con il naso tra le pagine di una bella graphic novel, magari da tenere a mente anche come regalo per la dolce metà. Ecco allora le opere migliori per vivere e rivivere tutte le emozioni dell’amore: dal colpo di fulmine all’ansia da separazione. Perché, in fondo, si sa che le migliori storie romantiche (da leggere, non da sperimentare sulla propria pelle) sono quelle in cui vi è anche un po’ di struggimento.

1. Il gusto del cloro, di Bastien Vivès

Il gusto del cloro è la storia di un colpo di fulmine. Dell’amore che scocca nei luoghi meno probabili, che attecchisce ovunque ci sia modo di conoscere altre persone, tra le quali, forse, si cela l’anima gemella. Un ragazzo afflitto dalla scoliosi si decide a frequentare una piscina per migliorare un po’ le condizioni della propria schiena. Qui conosce una ragazza, atletica, forse un’ex-campionessa, che gli offre le indicazioni giuste per nuotare un po’ meglio, per tenere duro, per muoversi in acqua e sott’acqua.

I loro movimenti si intrecciano, e così, almeno per un po’, le loro vite. Ma non è detto che ciò che è perfetto in un ambiente artificiale debba restare tale anche nel mondo reale. E la situazione, allora, potrebbe essere quella di non uscire mai, non correre alcun rischio (Coconino Press, 144 pp, 18,50 euro).

2. Emma, di Kaoru Mori

Emma è una giovane cameriera nella Londra vittoriana. Il caso la spinge tra le braccia di William Jones, rampollo di una delle famiglie più ricche della città. Da un incontro fugace nasce un amore destinato a crescere e diventare sempre più forte. Sarà Emma stessa ad anteporre le convenzioni sociali alla propria felicità: comprendendo di essere di origini troppo umili per sposare William, la giovane fugge dalla grande città. Il ragazzo, distrutto, cederà infine dinanzi alle pressioni della famiglia per chiedere in sposa una donna che non ama. Riuscirà l’amore a trionfare?

I manga romantici costituiscono un sottogenere ricco e fiorente, ed Emma è un classico della categoria, con tutti gli elementi tipici della storia d’amore struggente e impossibile (J-Pop, 7 volumi, 191 pp, 6 euro cad.).

3. Cinquemila chilometri al secondo, di Manuel Fior

Lucia e Piero, una coppia. Nicola, l’amico di sempre. Parlando di storie d’amore, sembrerebbe l’inizio del più classico triangolo. E invece i tre ragazzi di questa lieve graphic novel di Manuel Fior diventano tre simboli della generazione attuale.

Lucia e Piero, mobili e cosmopoliti, viaggiano, traslocano, vanno a vivere in Norvegia e in Egitto, abbracciano per necessità e per vocazione il concetto di relazione a distanza che tanti giovani e meno giovani hanno vissuto sulla propria pelle, con tutti i silenzi, i ritardi, le paure e i rimpianti del caso. Nicola no, Nicola resta a casa, in Italia, e diventa il punto di riferimento, il rocchetto che forse riuscirà a riavvolgere i fili dispersi e allentati della relazione tra Lucia e Piero (Coconino Press, 144 pp, 17 euro).

4. Sunstone, di Stjepan Sejic

L’amore è passione e desiderio, con pochi limiti e senza inibizioni o vergogne, in questo fumetto dall’alta carica erotica nato sul web e approdato su carta grazie alla capacità di trascendere i limiti di genere. Ally è una donna in carriera. Lisa una scrittrice. Si conoscono sul web, decidono di incontrarsi. Li accomuna, inizialmente, il desiderio di sperimentare una relazione diversa, basata su bondage e dominazione; i legami del cuore, però, si riveleranno ancora più saldi delle corde utilizzate dentro e fuori dal letto.

Un fumetto riservato a lettori adulti, che trasuda passione da ogni tavola splendidamente illustrata (Panini Comics, 2 volumi, 336 pp, 40 euro cad.).

5. Blankets, di Craig Thompson

La graphic novel che ha rivelato al mondo il talento dell’autore indipendente Craig Thompson. Una storia autobiografica ambientata tra le nevi del Wisconsin, in cui l’amore che scoppia tra l’autore e la bella Raina è talmente forte da traboccare e travolgere persino le tavole del fumetto. Ma per un giovane cresciuto nel rispetto dei più rigidi valori religiosi, cedere all’amore, alle tentazioni della carne, significa tradire i fondamenti della propria educazione. O, forse, liberarsi da un vincolo asfissiante? E cosa resterà, alla fine, quando anche l’amore seguirà il proprio inevitabile corso?

A più di 17 anni dall’uscita nel 2003, Blankets resta il fumetto autobiografico sull’amore che tutti dovrebbero leggere (Rizzoli Lizard, 592 pp, 29 euro).

