Windows 10 Pro 11€, Office 2016 31€: la primavera di SCDKey

7 February 2020 – 18:00

Sconti di primavera in casa SCDKey: protagonisti Windows e Office, ma a disposizione vi sono anche molti altri software ed un coupon unico esclusivo.

The post Windows 10 Pro 11€, Office 2016 31€: la primavera di SCDKey appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico