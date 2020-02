Wikipedia: non siamo venditori, ma bibliotecari

7 Febbraio 2020 – 10:48

L’ennesimo appello di Wikipedia ai suoi lettori e fruitori: c’è bisogno di donazioni per mantenere attiva e operativa l’enciclopedia.

The post Wikipedia: non siamo venditori, ma bibliotecari appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico