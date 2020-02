Tesla, nuovo brevetto per un volante sensibile al tatto

7 February 2020 – 9:51

Tesla ha depositato un brevetto che descrive nuove idee per il volante del futuro: due zone con sensibilità tattile e una zona per il feedback visivo, alleggerendo così l’interfaccia della console.

The post Tesla, nuovo brevetto per un volante sensibile al tatto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico