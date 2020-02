Sanremo 2020, la scaletta della quarta serata

7 February 2020 – 14:05

(foto: Getty Images)Dopo una terza serata fiume, conclusasi dopo le 2:00 di notte e che ha visto il trionfo di Tosca grazie alla sua cover di Piazza grande cantata con la spagnola Silvia Perez Cruz, Sanremo 2020 continua con la sua penultima puntata. A guidare l’appuntamento di venerdì 7 febbraio sarà sempre Amadeus; a fianco del conduttore, oltre a Fiorello e Tiziano Ferro (nonostante le tensioni fra i due), ci saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi al centro delle polemiche pre-festival. Per quanto riguarda gli ospiti ci saranno Gianna Nannini e Tony Renis, ma anche le esibizioni di giovani artisti come Ghali e Dua Lipa.

Nel corso della quarta serata si assisterà alla finale fra le Nuove proposte, con gli scontri finali organizzati fra i giovani rimasti in gara, ovvero Leo Gassman che sfiderà Fasma e Tecla che se la vedrà con Marco Sentieri. Il pezzo forte della serata sarà comunque l’esibizione di tutti i 24 big in gara, che saranno questa volta giudicati dalla sala stampa dopo essere passati al vaglio della giuria demoscopica e dell’orchestra nelle scorse serate. A cantare in ordine saranno:

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Rancore – Eden

Giordana Angi – Come mia madre

Francesco Gabbani – Viceversa

Raphael Gualazzi – Carioca

Anastasio – Rosso di rabbia

Pinguini tattici nucleari – Ringo Starr

Elodie – Andromeda

Riki – Lo sappiamo entrambi

Diodato – Fai rumore

Irene Grandi – Finalmente io

Achille Lauro – Me ne frego

Piero Pelù – Gigante

Tosca – Ho amato tutto

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Junior Cally – No grazie

Le Vibrazioni – Dov’è

Alberto Urso – Il sole ad est

Levante – Tikibombom

Bugo e Morgan – Sincero

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Marco Masini – Il confronto

