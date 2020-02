Sanremo 2020: il meglio in gif della terza (infinita) serata di cover

7 February 2020 – 7:45

Daniele Venturelli/Getty Images)Dopo due serate di ascolti record, ecco la terza puntata del Festival della canzone italiana a base di cover e di grandi classici. Fiorello assente: per lui giorno di riposo. Accanto ad Amadeus, è il turno di un’altra coppia femminile: Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo in prima fila, e Alketa Vejsiu, famosa conduttrice nonché già padrona di casa e direttrice artistica del Sanremo albanese. Per evitare di finire in orari da cappuccino e brioches, i tempi si fanno stretti, la presenza di Tiziano Ferro è minima. Eppure, la serata è i-n-f-i-n-i-t-a: 263 minuti netti di puntata, esclusa la pubblicità, di cui 45 presi dall’atteso comico, attore e regista italiano Roberto Benigni per un monologo sul Cantico dei cantici. Tra gli ospiti internazionali, Mika e Lewis Capaldi. Qui e ora, gli unici momenti (in gif) che, forse, non dimenticheremo.

Amadeus ha cambiato squadra del cuore? Assolutamente no.

Tra un brano e l’altro del medley dei Pinguini Tattici Nucleari c’è il tempo di regalare una mimosa a Cristiano Ronaldo.

Roberto Benigni/1: l’entrata sobria.

Roberto Benigni/2: un déjà vu primi anni 2000 (ciao Pippo).

Kung Fu Mika.

Piero Pelù sempre vicino al pubblico. E prima o poi prenderà a schiaffi qualcuno.

Diodato è portato in trionfo nel duetto con Nina Zilli.

Achille Lauro: in versione David Bowie di Life on Mars?

Elettra Lamborghini e Myss Keta: due donne che contano… ma non cantano in maniera memorabile.

Francesco Gabbani in missione. Obiettivo: vittoria.

