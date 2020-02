Motorola Razr si rompe troppo presto nel test di durabilità

7 February 2020 – 15:38

(Foto: Cnet)Definirlo fail è forse troppo severo e prematuro, ma di certo lascia un po’ di inquietudine la bandiera bianca alzata dopo appena 27.000 aperture e chiusure del nuovo Motorola Razr in un test di durabilità. E se si pensa che 27.000 sia un numero alto, basti prendere la calcolatrice e considerare che ogni persona controlla lo smartphone mediamente tra le 80 e le 150 volte al giorno secondo i più recenti sondaggi. Fatti due conti si scopre che la seducente conchiglia del 2020 potrebbe riscontrare gravi problemi già dopo sei o dodici mesi di uso quotidiano.

La fonte di questa prova è un portale affidabile come Cnet che ha sfruttato un apposita macchina chiamata FoldBot che va appunto a aprire e chiudere il dispositivo in rapida sequenza, tenendo anche il conto di ogni flessione. FoldBot è stata creata per testare Samsung Galaxy Fold da parte della società SquareTrade che offre coperture assicurative per gadget.

La performance è andata in streaming live su YouTube (vedi video) e si puntava almeno alle 100.000 piegature spalmate su 12 ore, visto che Fold era arrivato a 120.000 (sulle 200.000 promesse dal Samsung). Tuttavia, dopo appena tre ore e mezza e circa 27.000 aperture e chiusure si è dovuto sospendere la prova con Razr.



Al terzo controllo del dispositivo si è infatti notato che la conchiglia richiedeva qualche sforzo in più per chiudersi e l’allineamento della scocca era stato compromesso seppur lo schermo continuasse a funzionare. Come si deve interpretare questo test?

In primo luogo, una prova così intensa in un breve periodo di tempo è comunque da prendere con le pinze perché normalmente si aprirebbe e chiuderebbe il meccanismo con una frequenza molto più tranquilla. In seconda istanza, ci potrebbe essere stato un problema di calibrazione di FoldBot, che era stato costruito per Samsung Galaxy Fold e già da subito non riusciva a chiudere perfettamente Razr.

Ora la palla passa a SquareTrade che ha prodotto il macchinario e che lo ricalibrerà sulle misure della conchiglia di Motorola ripetendo il test. Certo, immaginare di aggiungere uno zero al risultato sembra difficile dopo questo primo tentativo, ma la stessa casa americana aveva da subito suggerito di utilizzare Razr con una certa cautela.

