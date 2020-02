Mark Zuckerberg ha cambiato idea sui like, ma è troppo tardi

7 Febbraio 2020 – 15:12

(foto: Drew Angerer/Getty Images)Affogato in quegli stessi like che ha trasformato in paradigma della vita su internet, Mark Zuckerberg ne parla in termini sempre più negativi. Niente più obiettivi annuali, che il fondatore di Facebook ci aveva abituato a guardare da ormai 11 anni: meglio un “focus a lungo termine”, come ha scritto sul suo profilo parlando del futuro di Menlo Park. Mentre nel corso dell’ultima trimestrale, e poi al tech summit Silicon Slopes nello Utah qualche tempo fa, la trasformazione di Zuckerberg da like-man a incompreso è apparsa definitiva. Mentre raccontava un ultimo trimestre da 21 miliardi di fatturato e 7 di ricavi, ha detto di non volersi più interessare di ciò che la gente pensa di lui: “Il mio obiettivo per il prossimo decennio” – ha detto tornando alla sua aspirazione di pensionare i buoni propositi annuali – “non è di piacere ma di essere capito”. Bisogna leggerla in inglese, per capire davvero: “My goal for this next decade isn’t to be liked, but to be understood”.

Più tardi ha aggiunto che questo nuovo approccio, “che sicuramente scontenterà un sacco di persone”, sarà pur sempre meglio del vecchio, “che pure ne faceva arrabbiare un sacco, quindi proviamo qualcosa di diverso”. Detto da chi, nel 2007, si è comprato FriendFeed fondamentalmente per trapiantare il like da quella piattaforma (poi lasciata morire) alla sua creatura nata qualche anno prima nei dormitori di Harvard, ha un che di grottesco. È come se dopo tutti i pasticci, in particolare degli ultimi anni – Cambridge Analytica ne è solo l’odiosa ciliegina sulla torta, ci sono tanti data breach, l’enorme questione dell’hate speech, le fake news e le menzogne consentite ai politici ma censurate agli utenti comuni, e molto altro – il fondatore di Facebook avesse mollato. Più che un Mi piace, sembra dire, datemi un Ti capisco. Tanto che Wired Usa si domanda perfino – e in modo evidentemente provocatorio – se in un futuro non troppo lontano quel “Mi piace” possa essere sostituito da un più sobrio “Ho capito”. Così disinnescando quella dittatura dell’ottimismo e dell’edonismo che è diventata la like economy (in questo senso sono seminali i lavori di Carolin Gerlitz e Anne Helmond) innescata da lontano – viene dal mondo della pubblicità statunitense – ma che Facebook, e poi i suoi epigoni, ha trasformato in parametro universale della nostra esperienza digitale.

Difficile che questo accada, perché intorno al like Facebook non ha solo costruito la nostra nuova grammatica dei sentimenti a senso obbligatorio, rapidamente mutuata da ogni altra creatura social (e tenendosi ben lontano dal proporci un dislike) ma anche l’ecosistema pubblicitario che alimenta le piattaforme. Visto che siamo noi stessi a raccontare loro quello che apprezziamo. Dunque, piuttosto che cedere – quanti dislike riceverebbero i suoi post, se fosse possibile esprimerli? E quanti ne riceverebbe l’ultima foto xenofoba del Trump-Salvini-Le Pen di turno? – adesso Zuck parla di prospettive ultradecennali e si trasforma in Humprey, il protagonista del romanzo Misunderstood della scrittrice londinese Florence Montgomery, portato sullo schermo nel 1966 da Luigi Comencini. L’incompreso, appunto.

La macchina è arrivata a un punto di non ritorno, sull’orlo del burrone, investendo anche il guidatore. Hai voglia a nascondere il conteggio totale dei cuoricini su Instagram – e forse presto anche su Facebook – e a costruire “un luogo in cui tutti possano sentirsi liberi di esprimere se stessi”. Senza ripensare la piattaforma alla base, eliminando del tutto e alla radice la dinamica del like consenso, nulla cambierà davvero, e non sarà la visibilità dei numerini a depressurizzare il mondo che Zuckerberg ha costruito.

Un punto di partenza interessante sarebbe appunto proporre un Non mi piace: cominciare a disarticolare quell’autostrada a una sola direzione; reintrodurre cioè il contraddittorio uguale e simmetrico all’interno della logica di Facebook, salvarci dalla necessità di allinearci al clicktivism oppure doverci impegnare per dire e fare qualcosa di diverso (un commento, una condivisione – no, le reaction non sono la stessa cosa). E magari fare un passo indietro, lasciando il trono di quel continente digitale a qualcuno che non sia così irrimediabilmente incapace di cambiare prospettiva.

Eppure su quello Zuck è sempre stato irremovibile: “Il tasto Mi piace è importante perché dà un modo per esprimere molto rapidamente un’emozione positiva quando qualcuno condivide un’idea o un momento” – disse ad esempio nel 2014. “Qualcuno ha però chiesto di potere avere un tasto Non mi piace perché vuole avere la possibilità di dire ‘Questa cosa non va bene’. Pensiamo che una simile soluzione non sia buona per nessuno, quindi non introdurremo un tasto “Non mi piace”. Non penso che ci debba essere un meccanismo di voto per stabilire se un determinato post sia valido o scadente […]”. Che sia l’una o l’altra, caro Mark, sei casa del tuo male: non ti resta che piangere te stesso.

The post Mark Zuckerberg ha cambiato idea sui like, ma è troppo tardi appeared first on Wired.

Fonte: Wired