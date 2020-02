Chrome 82 bloccherà i download da fonti non HTTPS

7 February 2020 – 8:54

Il browser di Google, nelle sue prossime versioni, inizierà a bloccare il download dei contenuti provenienti da fonti prive di protocollo HTTPS.

The post Chrome 82 bloccherà i download da fonti non HTTPS appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico