Amore e Guerra: il nuovo evento di Fortnite per celebrare San Valentino

7 Febbraio 2020 – 14:28

Fortnite ospita un nuovo evento incentrato sulla cooperazione chiamato Amore e Guerra. È disponibile dal 5 fino al 17 febbraio, proprio per celebrare la festa degli innamorati, San Valentino. Tale evento prevede 12 sfide da superare per ricevere gratuitamente delle ricompense, come oggetti estetici e punti esperienza.



Fonte: Fanpage Tech